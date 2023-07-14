Джокович — Синнер: эксперты назвали фаворита полуфинала Уимблдона

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14 июля состоятся матчи 1/2 финала Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде. Итальянец Янник Синнер встретится с легендарным сербом Новаком Джоковичем. Начало встречи Янника и Новака намечено на 15:30 мск.

Безоговорочным фаворитом этого матча букмекеры считают 36-летнего Джоковича, на чей успех предлагается поставить с коэффициентом 1.18. Успех 21-летнего итальянца идёт за 5.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Новака с форой (-6) геймов можно сделать ставку с коэффициентом 1.90, а фора (+6) на Синнера оценивается коэффициентом 1.88.

Общий тотал меньше 36.5 гейма оценили коэффициентом 1.88, а тотал больше 36.5 идёт за 1.92.

Синнер занимает восьмое место в рейтинге ATP, а Джокович — вторая ракетка мира. Ранее эти теннисисты два раза встречались друг с другом на турнирах ATP, обе игры остались за Джоковичем.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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