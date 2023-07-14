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Янник Синнер — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на полуфинал Уимблдона

Янник Синнер — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на полуфинал Уимблдона
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Янник СиннерНовак Джокович.

Ставка: победа Джоковича в четырёх сетах за 2.10.

21-летний итальянец, конечно, неслучайно является элитным игроком мирового тенниса и не просто так занимает восьмую строчку в рейтинге. Вот уже четвёртый год подряд он показывает стабильную игру. И хотя в этом сезоне в его активе всего один трофей, это не говорит о его недостатках. А выход в полуфинал Уимблдона ещё больше поднял акции этого теннисиста. В Лондоне он отдал своим соперникам всего две партии. И одну из них — в четвертьфинале, где он обыграл сенсацию нынешнего Открытого чемпионата Великобритании россиянина Романа Сафиуллина – 6:4, 3:6, 6:2, 6:2. И сделал это Янник очень уверенно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Его оппонент легендарный Новак Джокович в 1/4 финала расправился с другим россиянином, Андреем Рублёвым, – 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. И очень похоже, что вслед за Парижем Новак собирается в очередной раз покорить Великобританию. Между собой эти теннисисты играли всего два раза. Победы в матчах достались Джоковичу. При этом год назад здесь же, в Лондоне, сербу понадобились все пять сетов, чтобы сломить сопротивление Синнера в четвертьфинале – 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Думается, что сейчас Новак не станет доводить матч до крайностей и для выхода в финал ему понадобится куда меньше сетов. Джокович обыграет Синнера в четырёх партиях.

Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 15:30 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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