Прогноз на полуфинальный матч Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев.

Ставка: тотал больше 39.5 гейма за 2.02.

Карлос Алькарас является лучшим теннисистом планеты в данный момент. Он шесть раз добирался до финала и выиграл в пяти из них. Лишь в Рио-де-Жанейро допустил слишком много ошибок и упустил возможность добиться стопроцентного результата. Испанец великолепно начинал нынешний сезон с серией из шести турниров, в которых он доходил минимум до полуфинала. Затем наступил небольшой спад – в Риме проиграл уже на стадии второго круга. Но быстро набрал форму и успел выиграть единственный турнир на траве в Лондоне. Таким образом, на этом покрытии у него десять побед подряд. На турнирах «Большого шлема» показатели тоже неплохие – он пропустил Открытый чемпионат Австралии, но на «Ролан Гаррос» уступил лишь Новаку Джоковичу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Даниил Медведев занимает третью позицию в мировом рейтинге. Он не может похвастаться столь же серьёзными результатами без спадов, но важно отметить, что россиянин провёл в сезоне гораздо больше матчей, нежели соперник. При этом у Медведева также шесть финалов за плечами и пять побед в них – именно Алькарасу в Индиан-Уэллсе и уступил. На турнирах «Большого шлема» у него неоднозначные показатели – на Открытом чемпионате Австралии прошёл три круга, а на «Ролан Гаррос» в полной мере провалился, выбыв уже в первом. Перед Уимблдоном Даниил принимал участие в двух турнирах, где тоже успеха не снискал – в Хертогенбосхе и в Галле в четырёх играх две победы. Впрочем, в Лондоне он пока не ошибался, отдав лишь три сета в пяти матчах.

Эксперты совершенно не верят в то, что Даниил Медведев сможет дойти до финального матча. С одной стороны, это понятно, ведь Карлос Алькарас является первой ракеткой мира и пока выступал практически безупречно. На траве у него идеальный результат в нынешнем сезоне – десять побед из десяти возможных. При этом только в трёх случаях испанец отдавал соперникам хотя бы один сет.

В то же время Алькарас до сих пор пересекался лишь с теннисистами не сопоставимого своему уровня. Даниил Медведев точно доставит фавориту больше проблем. Вопросы вызывает лишь физическая готовность, так как в четвертьфинале для победы над американцем Кристофером Юбэнксом ему понадобились все пять сетов. И всё же затянуть эту встречу Даниил способен, поэтому ставка на тотал больше 39.5 гейма с коэффициентом 2.02 выглядит перспективно.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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