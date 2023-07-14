Прогноз на матч «Годой-Крус» — «Дефенса и Хустисия» с коэффициентом 7.10

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Аргентины «Годой-Крус» — «Дефенса и Хустисия».

Ставка: победа «Дефенсы и Хустисии» с форой (-1.5) за 7.10.

«Годой Крус» добился хороших результатов на первом этапе нынешнего сезона, а их прогресс по сравнению с предыдущими сезонами был сильно заметен. «Бакалейщикам» удалось не проиграть в пяти из последних шести матчей Примеры. Проблема заключается лишь в том, что команда одержала только три победы и дважды сыграла вничью, а поэтому она пока так и не входит в топ-5 турнирной таблицы чемпионата Аргентины.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Невероятное выступление «Дефенсы и Хустисии» все ближе и ближе подводит их к возможности занять место в первой тройке турнирной таблицы на первом этапе нынешнего сезона. Сейчас «соколы» на три очка отстают от «Сан-Лоренцо», идущего третьим.

Последняя встреча этих соперников случилась в июне прошлого года, когда «Годой-Крус» на своём поле сумел обыграть «Дефенсу» со счётом 2:0. Эти два клуба в период с декабря 2017 года по июнь 2022 года сыграли пять матчей в чемпионате Агентины. «Годой» выиграл дважды, а на счету «соколов» три победы. На этот раз мы ждём, что «Дефенса и Хустисия» сумеет увеличить свой отрыв в противостоянии с «бакалейщиками». Мы верим, что гостям удастся одержать достаточно уверенную победу с разницей в два мяча.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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