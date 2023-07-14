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«Зенит» — ЦСКА: когда матч за Суперкубок России, где играют, время начала

«Зенит» — ЦСКА: когда матч за Суперкубок России, где играют, время начала
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15 июля две сильнейшие команды РПЛ разыграют Суперкубок России. Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало запланировано на 17:00 мск.

Эксперты считают фаворитами сине-бело-голубых: поставить на победу петербуржцев можно за 1.85. Успех москвичей оценивается коэффициентом 4.20. Поставить на ничью предлагают за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики склоняются к тому, что матч «Зенит» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.18. Гол армейцев доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал
15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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