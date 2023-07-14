«Зенит» — ЦСКА: кто фаворит Суперкубка России, во сколько начало, где смотреть онлайн

15 июля две сильнейшие команды РПЛ разыграют Суперкубок России. Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало запланировано на 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!».

Эксперты считают фаворитами сине-бело-голубых: поставить на победу петербуржцев можно за 1.85. Успех москвичей оценивается коэффициентом 4.20. Поставить на ничью предлагают за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики склоняются к тому, что матч «Зенит» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.18. Гол армейцев доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал 15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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