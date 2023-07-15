«Зенит» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на Суперкубок России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: победа «Зенита» за 1.91.
«Новый сезон наконец-то начинается. Довольно интересный матч Суперкубка нам предстоит увидеть — «Зенит» против ЦСКА. Правда, в то же время достаточно непредсказуемая игра. Ведь сейчас сложно сказать, в какой форме находятся соперники.
«Зенит» в июле провёл мини-турнир с иностранными соперниками. Конечно, всё внимание было приковано к играм питерцев с «Фенербахче» и с «Црвеной Звездой». И в обоих противостояниях команда Семака не смогла победить — 0:0 и 1:2 соответственно. Но, справедливости ради, «Нефтчи» «Зенит» смог обыграть — 3:1.
ЦСКА же провёл несколько товарищеских игр, в которых не смог себя показать. Сперва команда обыграла «Нефтехимик» (4:0), а затем дважды разгромно уступила «Динамо» — 0:5 и 3:6. Конечно, это только товарищеские встречи, судить о форме команд по ним особого смысла нет. Однако определённые выводы всё равно сделать можно.
В условиях непонятной формы противников можно порассуждать об игроках обеих команд. И тут, конечно, всё интересней. ЦСКА покинул Медина. Мог в команду вернуться Марио Фернандес, но он предпочёл как раз «Зенит». Стан питерцев покинул Кузяев, не все бразильцы ещё вернулись. Однако всё-таки основные игроки сине-бело-голубых в строю. Тот же Малком находится в хорошей форме, готов к новому сезону.
Я, конечно, не думаю, что ЦСКА тут разгромно уступит. В прошлом сезоне Федотов со своими подопечными показали, что являются достаточно сильными соперниками даже для «Зенита». В одной отдельной игре армейцы могут собраться и показать свой уровень. Но, как по мне, с нынешним «Зенитом» этого всё равно может не хватить. Я склоняюсь к успеху команды Семака», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.92.
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