«Зенит» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на игру Суперкубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«Я видел практически все предсезонные матчи «Зенита» и ЦСКА. Нельзя сказать, что команды подходят к матчу в оптимальном состоянии, но за счет участия в Кубке Пари Премьер мне кажется, что «Зенит» находится в лучшем состоянии, чем соперник, несмотря на то что у команды есть проблемы в полузащите. Кузяев подписал контракт с «Гавром», а Вендел пока еще не вернулся. Команда играла неплохо, класс у футболистов «Зенита» есть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА проиграл «Динамо», пока команда не смотрится на максимум своих возможностей. Но Федотов всегда постепенно подводит свою команду к сезону, редко она начинает играть хорошо с первых туров. Пока трансферов у ЦСКА нет, есть только потери – Фернандес будет выступать в «Зените», а Медина перешел в «Спартак».

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Учитывая статус турнира, игра будет довольно открытой, не думаю, что команды будут сильно закрываться. Проблемы в обороне есть у обеих команд, так что голы в матче будут. Мой прогноз – тотал больше 2,5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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