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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру Суперкубка России

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру Суперкубка России
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Зенит» — ЦСКА — матч за Суперкубок России в Казани на нейтральном поле, но при этом при достаточно большом стечении не просто публики, на этот матч едут фанаты — и те и другие. На матчи чемпионата они не ходят из-за Fan ID, а на Суперкубке этот документ не требуется, так что матч по ажиотажу и по антуражу, думаю, будет очень серьёзный.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Говорить о каких-то шансах команд сейчас сложно, потому что ЦСКА мы вообще видели в полунесерьёзном формате в Братском кубке с «Динамо», где там за челленджи давали забитые голы. У армейцев будут значительные изменения в составе: ушёл Медина, не поехал в Казань Карраскаль. Посмотрим. В принципе, во втором круге уже прошлого чемпионата они порой играли без этих игроков.

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал
15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» очень сумбурное впечатление оставил на своём международном турнире, и я думаю, что предугадать победителя здесь сложно, хотя букмекеры явным фаворитом, конечно, видят «Зенит». И, по-моему, его переоценивают.

Я думаю, что лучшая ставка на этот матч – «обе забьют», потому что игра в обороне, естественно, зависит от текущего состояния игроков, оно оптимальным быть ещё не может. Хороший коэффициент – 1,82», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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