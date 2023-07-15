«Зенит» — ЦСКА: ставка Егора Титова на матч Суперкубка России в Казани

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: «Зенит» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.82.

«Матч за Суперкубок России. И он не выглядит как-то однозначно. «Зенит» по традиции считается фаворитом, но его игра на предсезонном турнире не впечатлила, победить там не удалось. С «Нефтчи» было натужно, «Црвене Звезде» проиграли, у только вышедшего из отпуска «Фенера» не выиграли. В общем, результаты оставляют вопросы. Никак не разрешится ситуация с Венделом, который остаётся в Бразилии, ушёл Кузяев, ходят слухи про Малкома. Но в то же время и приобретения есть. Коваленко – интересный молодой центральный полузащитник. Бразильца неплохого подписали. Состав по-прежнему очень мощный. Возможно, в Кубке не хватало мотивации. Но здесь она будет, так как на кону трофей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У армейцев ведь тоже не всё гладко. Ушёл Медина, видимо, и Карраскаль вскоре клуб покинет. А приобретений нет. Хотя они явно нужны команде. Игры с «Динамо» проходили по особому формату, тем не менее армейцы дважды уступили, пусть у них много молодёжи было задействовано. В обороне просто тихий ужас творился. Не уверен, что Федотову за неделю удастся нормализовать ситуацию.

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Не в лучшем состоянии «Зенит» и ЦСКА, поэтому не жду много голов. Скорее всего, увидим очень вязкий футбол, борьбу. Но «Зенит» за счёт класса проиграть не должен. Выберу ставку – «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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