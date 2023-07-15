«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на Суперкубок России

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.16.

«Поговорим о матче за Суперкубок России, в котором «Зенит», чемпион страны, встречается с обладателем Кубка России, ЦСКА. Отличная афиша.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мы видели, как ЦСКА выглядел в выставочных матчах, а именно в братском дерби с «Динамо». Видели ЦСКА в матче с «Нефтехимиком», но и видели игры «Зенита».

Вряд ли по этим матчам можно делать какие-то выводы. Команды только втягиваются. Было видно, насколько по-разному играл «Зенит» в последнем матче и в первых двух. ЦСКА смешанными составами сыграл два матча с «Динамо».

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Мы знаем, как может играть ЦСКА, мы знаем, что из ЦСКА ушёл Медина. В любом случае Федотову придётся корректировать оборонительные построения, может быть, кто-то из молодых появится на поле. С Зайнутдиновым ситуация пока непонятная.

По «Зениту» вы знаете, что Кузяев подписал контракт с «Гавром». Не стоит забывать и про повреждение Клаудиньо, так как характер его травмы пока неизвестен.

Сложная будет игра. Мы помним, как в прошлом сезоне в чемпионате «Зенит» мучился с ЦСКА. Армейцы обыграли питерцев в Москве и были близки к тому, чтобы не проиграть в Петербурге. Думаю, что получится упрямый и сложный матч, вряд ли будет результативный футбол.

Первый мой прогноз — ничья в первом тайме, а второй, мой любимый, когда ещё начало сезона и команды не раскочегарились, то стоит выбрать второй тайм результативней первого. Во втором тайме команды уже будут уставшими и количество ошибок может возрасти», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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