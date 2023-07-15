Представляем вашему вниманию прогноз на матч МЛС «Ванкувер» – «Лос-Анджелес».

Ставка: «Лос-Анджелес» не проиграет за 2.05.

Соперники не слишком далеки друг от друга в турнирной таблице Западной конференции, однако решают они разные задачи. «Ванкувер» стремится в плей-офф и в целом с поставленной задачей пока справляется. Он фаворит предстоящего матча и за счёт класса, и по причине статуса домашнего матча. На своём поле у «Уайткэпс» три подряд победы в очных матчах. И всё же у канадского клуба всё не так хорошо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В трёх последних матчах у него два поражения, при которых стабильно пропускалось по три гола. С защитой у хозяев в целом проблемы, так как в среднем они пропускают больше гола за матч. В последний раз сыграть на ноль «Ванкуверу» удалось почти три месяца назад. «Лос-Анджелес», в свою очередь, нынче действительно хорош. Главная проблема в том, что он совершенно не умеет удерживать преимущество и из-за этого регулярно теряет очки.

В то же время в семи последних матчах он не допустил ни одного поражения, а в трёх встречах за месяц забивал минимум по два гола. Особенно хорош бывший полузащитник «Барселоны» Рики Пуч, который набрал 2+1 в двух предыдущих турах. Основной ставкой возьмём «Лос-Анджелес» не проиграет» за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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