Представляем вашему вниманию прогноз на игру МЛС «Сент-Луис Сити» — «Интер Майами».

Ставка: победа «Сент-Луиса» с форой (-1.5) за 2.46.

До дебюта Лионеля Месси в составе «Интер Майами» остаются считанные недели, но пока его новой команде приходится справляться без него и другого бывшего игрока «Барселоны» – Серхио Бускетса. «Интер» продолжает оставаться худшей командой МЛС по проценту набранных очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» выиграл только один матч из последних девяти официальных встреч, а серия игр без побед длится уже пять матчей. Относительный позитив заключается в том, что в последних трёх встречах удалось добыть ничью. Однако заработать очки на выезде у лидера Западной конференции будет весьма непросто. В пяти матчах подряд с участием «Интера» забивают обе команды.

«Сент-Луис» выиграл три из четырёх последних встреч, правда оступился в недавнем матче с «Лос-Анджелесом» (0:3). На своём стадионе «Сент-Луис» выиграл четыре из шести последних матчей и каждую из них – с разницей минимум в два мяча. В игре с одной из худших команд лиги результат будет очень похожий.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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