Карлос Алькарас — Новак Джокович: смотри бесплатно прямую трансляцию финала Уимблдона!
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Сегодня, 16 июля, пройдёт финальный матч Уимблдона, в котором сыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович. Начало — в 16:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Два лидера посева дошли до финала Уимблдона. Совсем недавно они играли в Париже, тогда легендарный серб победил в четырёх сетах. Сможет ли восходящая испанская звезда взять реванш?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча Алькарас — Джокович.
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