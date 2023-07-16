Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Родина» – «Сокол».
Ставка: обе забьют за 2.09.
«Родина» в прошлом сезоне удивила всех, всерьёз ведя борьбу за повышение в классе до последних туров. Более того, московский клуб даже получил возможность поучаствовать в переходных матчах с «Пари НН», одержав победу на выезде. Команда Дмитрия Парфёнова великолепно провела весенний период, допустив лишь одно поражение за 11 встреч, но именно оно не позволило добиться исторического результата.
И всё же хозяева были одной из самых сбалансированных команд чемпионата, которая стабильно забивала и нередко играла «на ноль». Кроме того, на своём поле «Родина» не проигрывает на протяжении пяти встреч подряд. В межсезонье она не демонстрировала полную готовность к новому сезону, но и не проваливалась – проиграла «Волгарю» (0:1) и разгромила «Шинник» (3:0).
«Сокол» способен навязать борьбу фавориту, однако поначалу после долгого отсутствия в Первой лиге ему будет сложно. Состав саратовской команды не обладает необходимой глубиной, да и на выезде она выигрывала по большей части у аутсайдеров Второй лиги. И всё же забить гости должны – в трёх товарищеских матчах у них три победы при средней результативности в три гола. Основной ставкой рассмотрим обе забьют с коэффициентом 2.09.
Экспресс с коэффициентом 8.99.
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