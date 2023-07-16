Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Родина» – «Сокол».

Ставка: обе забьют за 2.09.

«Родина» в прошлом сезоне удивила всех, всерьёз ведя борьбу за повышение в классе до последних туров. Более того, московский клуб даже получил возможность поучаствовать в переходных матчах с «Пари НН», одержав победу на выезде. Команда Дмитрия Парфёнова великолепно провела весенний период, допустив лишь одно поражение за 11 встреч, но именно оно не позволило добиться исторического результата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И всё же хозяева были одной из самых сбалансированных команд чемпионата, которая стабильно забивала и нередко играла «на ноль». Кроме того, на своём поле «Родина» не проигрывает на протяжении пяти встреч подряд. В межсезонье она не демонстрировала полную готовность к новому сезону, но и не проваливалась – проиграла «Волгарю» (0:1) и разгромила «Шинник» (3:0).

«Сокол» способен навязать борьбу фавориту, однако поначалу после долгого отсутствия в Первой лиге ему будет сложно. Состав саратовской команды не обладает необходимой глубиной, да и на выезде она выигрывала по большей части у аутсайдеров Второй лиги. И всё же забить гости должны – в трёх товарищеских матчах у них три победы при средней результативности в три гола. Основной ставкой рассмотрим обе забьют с коэффициентом 2.09.

Экспресс с коэффициентом 8.99.

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