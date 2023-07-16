Алькарас — Джокович: во сколько начало финала Уимблдона-2023, кто фаворит, какие прогнозы

16 июля состоится финальный матч Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде. В решающей встрече сойдутся испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Начало встречи намечено на 16:00 мск.
Фаворитом матча букмекеры считают 36-летнего серба, на чей успех предлагается поставить с коэффициентом 1.55. Поставить на победу 20-летнего испанца можно за 2.70.
Победа Новака с форой (-3) гейма идёт с коэффициентом 1.80, а фору (+3) на Алькараса оценили коэффициентом 1.86.
Общий тотал меньше 40.5 гейма оценили в 2.01, а тотал больше 40.5 идёт за 1.94.
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Алькарас занимает первое место в рейтинге ATP, а Джокович — вторая ракетка мира. Ранее эти теннисисты два раза встречались друг с другом, и пока в их противостоянии равенство — 1-1.
Экспресс с коэффициентом 8.99.
Организаторы теннисного турнира в Польше попросили россиян не заявляться.
Дмитриева: никто не представлял Вондроушову в роли победительницы Уимблдона.
Ольховский: обидно, что Корнеева проиграла, она претендовала на календарный «Большой шлем».
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