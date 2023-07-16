Карлос Алькарас — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на финал Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на финал Уимблдона Карлос Алькарас – Новак Джокович.

Ставка: победа Джоковича в пяти сетах за 2.00.

«Этот финал читался заранее. И логично, что между собой в решающем матче на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета сыграют первая ракетка мира и легенда мирового тенниса.

Лучшие прогнозы на сегодня.

20-летний испанец Карлос Алькарас в полуфинале легко переиграл россиянина Даниила Медведева – 6:3, 6:3, 6:3, а 36-летний Новак Джокович в чуть более сложном по сценарию, но с таким же исходом, матче одолел итальянца Янника Синнера – 6:3, 6:4, 7:6.

Обратимся к очным встречам. Между собой эти теннисисты играли всего два раза. И оба раза на грунте. В 2022 году сильнее был Алькарас, а совсем недавно в полуфинале «Ролан Гаррос» Джокович взял реванш.

Что касается поединков на траве в этом сезоне, то оба ни разу не проигрывали на этом покрытии. И если Новак Джокович играл только на Уимблдоне, то Карлос Алькарас перед Уимблдоном победил здесь же, в Лондоне. И на данный момент у испанца 11 побед в 11 матчах на травяном покрытии в 2023 году.

Но серб — это мастер таких вот матчей, мастер больших побед. И думается, что за счёт своего опыта, бойцовского характера и просто мастерства он и возьмёт верх. Ведь он великий, а его соперник пока ещё в начале этого пути. И хотя если кто-то и сменит серба на теннисном Олимпе, то это будет Алькарас, но в этом финале победит Джокович. В пяти партиях», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 8.99.

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