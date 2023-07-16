Представляем вашему вниманию прогноз на финал Уимблдона Карлос Алькарас — Новак Джокович.

Ставка: победа Джоковича с форой (-3.5) за 2.09.

36-летний Новак Джокович продемонстрировал теннис фантастического уровня на очередном турнире «Большого шлема». Серб находится на дистанции в одну победу от выигрыша в третьем мэйджоре подряд. Новак заходит на полноценный «Шлем», как и в 2021 году. Тогда поход за этим невероятным достижением закончился поражением от Даниила Медведева в финале US Open в трёх сетах. В полуфинале Уимблдона-2023 Джокович не оставил шансов итальянцу Яннику Синнеру, выиграв со счётом 3:0 по сетам (6:3, 6:4, 7:6).

Лучшие прогнозы на сегодня.

В финале сербу предстоит сыграть с испанцем Карлосом Алькаросом. Первая ракетка мира в красивом полуфинальном матче обыграл Даниила Медведева со счётом 3:0 по сетам (6:3, 6:3, 6:3). Россиянин, хотя и не считается специалистам по кортам с травяным покрытием, оказал достойное сопротивление испанцу.

Сербский теннисист находится на пике формы. Он настоящий «король Уимблдона», который по-хозяйски ведёт игру на травяных кортах Лондона. Вряд ли молодой и талантливый испанец сумеет что-либо противопоставить сумасшедшей форме и настрою Новака. Отметим, что победа принесёт сербу не только титул, но и первое место в рейтинге АТР. Рекомендуем изучить ставку на победу Джоковича с форой (-3.5) за коэффициент 2.09.

Экспресс с коэффициентом 8.99.

Организаторы теннисного турнира в Польше попросили россиян не заявляться.

Дмитриева: никто не представлял Вондроушову в роли победительницы Уимблдона.

Ольховский: обидно, что Корнеева проиграла, она претендовала на календарный «Большой шлем».