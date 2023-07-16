Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Хёугесунн».

Ставка: обе забьют — нет за 2.19.

«Будё-Глимт» по итогам прошлого сезона финишировал на второй строчке в турнирной таблице, уступив ставшему чемпионом «Мольде» 18 очков. У российского вратаря Никиты Хайкина есть шанс помочь команде вернуться на вершину турнирной таблицы. За 14 матчей он пропустил лишь 13 голов — это второй показатель надёжности в чемпионате Норвегии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, без ударной игры подопечных Хьетиля Кнутсена в атаке вряд ли у жёлто-чёрных была бы возможность претендовать на чемпионство — Амаль Пеллегрино с одноклубниками наколотили 36 голов, ровно в половине из которых принял непосредственное участие 33-летний форвард — он забил 13 мячей и отдал пять результативных передач.

На текущий момент «Будё-Глимт» идёт первым, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. В предстоящей встрече с представителем второй половины турнирной таблицы у команды Хьетиля Кнутсена есть отличная возможность упрочить свои позиции.

Рекомендуем ставку на «обе забьют — нет» за 2.19.

Экспресс с коэффициентом 8.99.

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