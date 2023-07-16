Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Хёугесунн».
Ставка: обе забьют — нет за 2.19.
«Будё-Глимт» по итогам прошлого сезона финишировал на второй строчке в турнирной таблице, уступив ставшему чемпионом «Мольде» 18 очков. У российского вратаря Никиты Хайкина есть шанс помочь команде вернуться на вершину турнирной таблицы. За 14 матчей он пропустил лишь 13 голов — это второй показатель надёжности в чемпионате Норвегии.
Впрочем, без ударной игры подопечных Хьетиля Кнутсена в атаке вряд ли у жёлто-чёрных была бы возможность претендовать на чемпионство — Амаль Пеллегрино с одноклубниками наколотили 36 голов, ровно в половине из которых принял непосредственное участие 33-летний форвард — он забил 13 мячей и отдал пять результативных передач.
На текущий момент «Будё-Глимт» идёт первым, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. В предстоящей встрече с представителем второй половины турнирной таблицы у команды Хьетиля Кнутсена есть отличная возможность упрочить свои позиции.
Рекомендуем ставку на «обе забьют — нет» за 2.19.
Экспресс с коэффициентом 8.99.
Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ.
Газзаев оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.
Бекхэм поделился эмоциями от перехода Месси в «Интер Майами».
- 16 июля 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00