Представляем вашему вниманию прогноз на финал Евро-2023 Португалия U19 – Италия U19.
Ставка: победа Португалии U19 с форой (-1.5) за 3.89.
Португальцы без особых проблем выиграли все четыре матча на турнире, а в полуфинале зрелищно разгромили крепких норвежцев. У Жоакима Милейру очень талантливая команда, многие игроки которой уже готовы начинать сверкать на взрослом уровне. Своё превосходство над итальянцами Португалия доказала ещё на групповом этапе, пусть и не без доли удачно сложившихся обстоятельств.
Их соперник провёл не настолько яркий турнир. По сути, у итальянцев только один матч из четырёх получился действительно хорошим – полуфинал с Испанией, да и тот молодая «скуадра» выиграла с трудом. Эти итальянцы не слишком хорошо обороняются, а реализация моментов тоже иногда хромает. Соперник выглядит гораздо мощнее. Если вспомнить их первый матч, то тогда эксперты не видели в нём фаворита, а сейчас у португальцев явное и заслуженное преимущество. Есть смысл рискнуть и присмотреться к ставке на победу Португалии с форой (-1.5).
Экспресс с коэффициентом 8.99.
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