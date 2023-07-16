Представляем вашему вниманию прогноз на финал Евро-2023 Португалия U19 – Италия U19.

Ставка: победа Португалии U19 с форой (-1.5) за 3.89.

Португальцы без особых проблем выиграли все четыре матча на турнире, а в полуфинале зрелищно разгромили крепких норвежцев. У Жоакима Милейру очень талантливая команда, многие игроки которой уже готовы начинать сверкать на взрослом уровне. Своё превосходство над итальянцами Португалия доказала ещё на групповом этапе, пусть и не без доли удачно сложившихся обстоятельств.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Их соперник провёл не настолько яркий турнир. По сути, у итальянцев только один матч из четырёх получился действительно хорошим – полуфинал с Испанией, да и тот молодая «скуадра» выиграла с трудом. Эти итальянцы не слишком хорошо обороняются, а реализация моментов тоже иногда хромает. Соперник выглядит гораздо мощнее. Если вспомнить их первый матч, то тогда эксперты не видели в нём фаворита, а сейчас у португальцев явное и заслуженное преимущество. Есть смысл рискнуть и присмотреться к ставке на победу Португалии с форой (-1.5).

U19 ЧЕ-2023. Финал U19 ЧЕ-2023. Финал 16 июля 2023, воскресенье. 22:00 МСК Португалия U19 Не начался Италия U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 8.99.

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