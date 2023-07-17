«Тюмень» — «Химки»: где смотреть матч Первой лиги, во сколько начало, какие прогнозы

В Тюмени на стадионе «Геолог» 17 июля будет сыгран матч 1-го тура Первой лиги сезона-2023/2024 между местной «Тюменью» и подмосковными «Химками». Начало матча намечено на 17:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры считают подопечных Андрея Талалаева фаворитами этой встречи: поставить на победу химчан можно за 2.00. Успех сибиряков идёт с коэффициентом 3.64, а на ничью можно сделать ставку с котировкой 3.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики не верят, что команды покажут результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если обе команды забьют, то сыграет ставка с коэффициентом 1.83.

В прошлом сезоне «Тюмень» заняла первое место в группе 4 Второй лиги и получила повышение в классе. «Химки» стали 15-ми в РПЛ и покинули элитный дивизион российского футбола.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

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