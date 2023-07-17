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Прогноз на матч Первой лиги «Тюмень» — «Химки»

Прогноз на матч Первой лиги «Тюмень» — «Химки»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Тюмень» — «Химки».

Ставка: победа «Тюмени» или ничья за 1.69.

С 2019 года в Тюмени не проводились матчи Первой лиги. Команда пережила с достоинством сложные времена. Получив дополнительное финансирование, «Тюмень» заслужила право выступать во втором по силе чемпионате России по футболу. Главный тренер хозяев Игорь Меньшиков доволен тем, как команда укомплектована перед началом сезона. Сразу 11 новичков пополнили состав «Тюмени».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Химки» должны завоевать путёвку в РПЛ по итогам чемпионата-2023/2024. Именно такую задачу поставило руководство клуба перед главным тренером Андреем Талалаевым. Решить её помогут четыре футболиста, имеющие опыт выступления за сборные своих стран: Кирилл Панченко (Россия), Захар Волков (Беларусь), Аршак Корян (Армения) и Лев Скворцов (Казахстан).

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
17 июля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Болельщики заждались возвращения «Тюмени» в Первую лигу. На стадионе наверняка будет аншлаг, а мотивация хозяев на максимуме. Вряд ли они проиграют в таком важном матче. Рекомендуем изучить ставку на победу «Тюмени» или ничью за коэффициент 1.69.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

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