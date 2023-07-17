Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Черноморец» — «Алания».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Большой футбол возвращается в Новороссийск! «Черноморец» заслужил повышение в классе и благодаря качественной работе главного тренера Константина Зырянова стартует в Первой лиге. Руководство провело отличную подготовительную работу, чтобы клуб уверенно выступил в новом чемпионате. Заключены контракты с несколькими опытными игроками. Кроме того, президент «Черноморца» сумел обеспечить дополнительное финансирование со стороны спонсоров.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Алания» готовилась к старту чемпионата Первой лиги в Минске, где провела несколько контрольных матчей с командами Высшей лиги Беларуси. Гости победили в матчах сильных соперников: «ФК Барановичи», «Энергетик-БГУ» и «Шахтёр» (Солигорск). Главный тренер клуба из Владикавказа Олег Василенко остался доволен результатом игр и итогом предсезонных сборов.

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов построил в Новороссийске очень хорошую команду. Его футболисты тактически грамотные и дисциплинированные. Хозяева предпочитают действовать на контратаках и применяют активный прессинг соперника. «Алания» также находится в хороших физических кондициях, что обещает яркий матч. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

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