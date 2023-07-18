Отбор Лиги чемпионов в разгаре! Смотри бесплатно прямые трансляции матчей первого раунда

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов продолжается — время ответных матчей. Прямые трансляции матчей можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

«Шериф» совсем недавно обыгрывал «Реал», а сейчас проиграл румынскому «Фарулу» на выезде. Смогут ли молдаване отыграться? У белорусского БАТЭ задача попроще: борисовчане привезли ничью с выезда в Албанию, теперь нужно победить «Партизани» дома.

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