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Отбор Лиги чемпионов в разгаре! Смотри бесплатно прямые трансляции матчей первого раунда

Отбор Лиги чемпионов в разгаре! Смотри бесплатно прямые трансляции матчей первого раунда
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Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов продолжается — время ответных матчей. Прямые трансляции матчей можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

«Шериф» совсем недавно обыгрывал «Реал», а сейчас проиграл румынскому «Фарулу» на выезде. Смогут ли молдаване отыграться? У белорусского БАТЭ задача попроще: борисовчане привезли ничью с выезда в Албанию, теперь нужно победить «Партизани» дома.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов!

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