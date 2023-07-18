Дарья Касаткина – Мартина Тревизан: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Палермо

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Дарья Касаткина – Мартина Тревизан.

Ставка: победа Касаткиной за 1.32.

«Дарья Касаткина сразу после Уимблдона отправляется на турнир в итальянский город Палермо, где в первом круге сыграет с хозяйкой кортов Мартиной Тревизан.

Лучшие прогнозы на сегодня.

26-летняя россиянка в Лондоне дошла до третьего круга и теперь решила продлить себе европейский сезон уже на грунте. На этом покрытии Дарья выиграла 10 из 16 матчей за последний год. Между прочим, десятая ракетка мира за свою карьеру ни разу не побеждала на земляных кортах, все семь турнирных побед были достигнуты на харде. Может быть, в Палермо, где организаторы предоставили Касаткиной первый номер посева, ей удастся изменить ситуацию?

Во всяком случае, соперница по первому раунду итальянка Мартина Тревизан хотя и серьёзная, но не выглядит непроходимой. 29-летняя теннисистка сейчас занимает 64-е место в мировом рейтинге. При этом в 2022 году она выиграла свой единственный в карьере трофей, и было это на грунте. Так что матч получится для Дарьи непростым. Но учитывая, что у россиянки был продолжительный после достаточно раннего вылета с Уимблдона перерыв, она успела хорошо отдохнуть и стартует в Палермо с победы», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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