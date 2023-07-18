ТНС — «Хеккен»: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов ТНС — «Хеккен».
Ставка: победа «Хеккена» за 1.55.
«Чемпионы Уэльса и Швеции. Шведы в первой игре одержали безоговорочную победу и по счёту, и по игре. По всем статистическим показателям они были явно сильнее. ТНС, по сути, любительская команда, в отличие от шведского клуба. Лучший бомбардир команды вот-вот перейдёт в «Шеффилд Юнайтед». Даже без него «Хеккен» в первой игре забил три мяча. Думаю, что и во втором матче шансы шведов на успех велики. Не стоит забывать, что в Швеции чемпионат в разгаре, а в Уэльсе игроки только возвращаются из отпуска. Берём победу «Хеккена», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.18.
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