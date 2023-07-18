«Струга» — «Жальгирис»: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на отборочный матч Лиги чемпионов «Струга» — «Жальгирис».
Ставка: победа «Жальгириса» с форой (0) за 1.55.
«В первой встрече «Жальгирис» владел подавляющим преимуществом, но не везло. По статистическим показателям и по игре литовцы были явно лучше, но мяч не залетал в сетку, поэтому задачу по выходу в следующий раунд придётся решать в ответной игре. В прошлом сезоне литовцы играли хорошо, многих удивили, вышли в групповой раунд Лиги конференций. Думаю, что «Жальгирис» разберётся, но возьмём осторожный вариант — Ф2 (0)», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.18.
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