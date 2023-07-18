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«Струга» — «Жальгирис»: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации Лиги чемпионов

«Струга» — «Жальгирис»: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации Лиги чемпионов
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на отборочный матч Лиги чемпионов «Струга» — «Жальгирис».

Ставка: победа «Жальгириса» с форой (0) за 1.55.

«В первой встрече «Жальгирис» владел подавляющим преимуществом, но не везло. По статистическим показателям и по игре литовцы были явно лучше, но мяч не залетал в сетку, поэтому задачу по выходу в следующий раунд придётся решать в ответной игре. В прошлом сезоне литовцы играли хорошо, многих удивили, вышли в групповой раунд Лиги конференций. Думаю, что «Жальгирис» разберётся, но возьмём осторожный вариант — Ф2 (0)», — сказал Петросьян.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
18 июля 2023, вторник. 18:00 МСК
Струга
Струга, Северная Македония
Не начался
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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