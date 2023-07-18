Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Флора» — «Ракув»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Флора» – «Ракув».
Ставка: победа «Ракува» за 1.70.
После мощного прошлого сезона, когда «Флора» выиграла чемпионат с большим отрывом, потеряв очки только в пяти матчах, сейчас эстонцы сбавили обороты. В 20 матчах текущего сезона они уже шесть раз теряли очки, проиграли финал Кубка и квалификацию Лиги чемпионов тоже начали с поражения. Исправить ситуацию, пусть даже в домашнем матче, чемпиону Эстонии будет тяжело.
«Ракув» после первого матча с «Флорой» потратил немало сил в Суперкубке Польши, где проиграл «Легии» в серии пенальти. Пожалуй, это единственный минус, который сильнее всего отразится на игре гостей и может помешать им выиграть. В остальном поляки сильнее своего соперника, что и доказали достаточно уверенной победой в первой игре.
«Ракуву» нет смысла рисковать, счёт его вполне устраивает, а потому нас вряд ли ждёт яркая игра с обилием голов. Одним забивать особо не нужно, а у вторых с голами в важных матчах возникают проблемы. Вполне вероятно, что поляки подловят соперника, который со временем будет вынужден раскрыться, чтобы вырвать победу. Наиболее интересной выглядит ставка на победу «Ракува».
Экспресс с коэффициентом 6.18.
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