Прогноз на игру отбора Лиги чемпионов «Зриньски» — «Урарту»

Представляем вашему вниманию прогноз на отборочный матч Лиги чемпионов «Зриньски» – «Урарту».

Ставка: обе забьют за 2.20.

«Урарту» отправляется в Боснию и Герцеговину с минимальным отставанием в счёте. С одной стороны, этот результат нельзя назвать в полной мере справедливым, так как армянский клуб играл хорошо. По большому счёту подопечные Дмитрия Гунько неудачно стартовали, провалив лишь первые полчаса игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это легко списать на отсутствие опыта и повышенное давление от дебюта на таком уровне. Тем не менее всё своё преимущество в оставшееся время «Урарту» не смог преобразовать в голы, но сам пропустил с первой же опасной контратаки. Теперь у гостей нет иного выбора, кроме как рисковать и идти в атаку.

С учётом того, что «Зриньски» играет дома и трибуны будут вести команду вперёд, голов на сей раз должно быть много. В пяти последних встречах во всех турнирах боснийцы стабильно пропускали минимум один гол. В то же время «Урарту» забивал в 10 из 11 предыдущих игр. Таким образом, ставка на «обе забьют» с коэффициентом 2.20 смотрится хорошо.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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