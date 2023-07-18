Прогноз на игру отбора Лиги чемпионов «Зриньски» — «Урарту»

Представляем вашему вниманию прогноз на отборочный матч Лиги чемпионов «Зриньски» – «Урарту».
Ставка: обе забьют за 2.20.
«Урарту» отправляется в Боснию и Герцеговину с минимальным отставанием в счёте. С одной стороны, этот результат нельзя назвать в полной мере справедливым, так как армянский клуб играл хорошо. По большому счёту подопечные Дмитрия Гунько неудачно стартовали, провалив лишь первые полчаса игры.
Это легко списать на отсутствие опыта и повышенное давление от дебюта на таком уровне. Тем не менее всё своё преимущество в оставшееся время «Урарту» не смог преобразовать в голы, но сам пропустил с первой же опасной контратаки. Теперь у гостей нет иного выбора, кроме как рисковать и идти в атаку.
С учётом того, что «Зриньски» играет дома и трибуны будут вести команду вперёд, голов на сей раз должно быть много. В пяти последних встречах во всех турнирах боснийцы стабильно пропускали минимум один гол. В то же время «Урарту» забивал в 10 из 11 предыдущих игр. Таким образом, ставка на «обе забьют» с коэффициентом 2.20 смотрится хорошо.
Экспресс с коэффициентом 6.18.
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