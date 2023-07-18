Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.95.

«Спартак» проводит очередной товарищеский матч перед стартом сезона. Через несколько дней предстоит встреча РПЛ с «Оренбургом», поэтому главный тренер Абаскаль проверяет готовность основного состава. Пока сложно определить место, которое отвёл испанский специалист новичку Хесусу Медине. Хавбек теряется в позиционном нападении красно-белых. Весьма вероятно, что игра с «Нефтчи» поможет ему лучше понять тактическую схему.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тренерский штаб «Нефтчи» вряд ли доволен итогами серии товарищеских матчей в России. На предсезонном турнире в Санкт-Петербурге команда потерпела поражения в трёх встречах с общим счётом 1:8. Из плюсов — только полноценная игровая практика с сильными соперниками. Большие претензии есть к обороне клуба из Баку, которая теряется под жёстким прессингом.

«Спартак» должен подойти к матчу с предельной концентрацией. Болельщики ждут высокого уровня игры и, конечно же, уверенной победы. Отметим, что по составу красно-белые намного превосходят соперника, что и доказали последние результаты «Нефтчи». Весьма перспективно смотрится ставка на победу «Спартака» с форой (-1.5) за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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