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Прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи»

Прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи»
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Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Нефтчи».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.95.

«Спартак» проводит очередной товарищеский матч перед стартом сезона. Через несколько дней предстоит встреча РПЛ с «Оренбургом», поэтому главный тренер Абаскаль проверяет готовность основного состава. Пока сложно определить место, которое отвёл испанский специалист новичку Хесусу Медине. Хавбек теряется в позиционном нападении красно-белых. Весьма вероятно, что игра с «Нефтчи» поможет ему лучше понять тактическую схему.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тренерский штаб «Нефтчи» вряд ли доволен итогами серии товарищеских матчей в России. На предсезонном турнире в Санкт-Петербурге команда потерпела поражения в трёх встречах с общим счётом 1:8. Из плюсов — только полноценная игровая практика с сильными соперниками. Большие претензии есть к обороне клуба из Баку, которая теряется под жёстким прессингом.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
18 июля 2023, вторник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» должен подойти к матчу с предельной концентрацией. Болельщики ждут высокого уровня игры и, конечно же, уверенной победы. Отметим, что по составу красно-белые намного превосходят соперника, что и доказали последние результаты «Нефтчи». Весьма перспективно смотрится ставка на победу «Спартака» с форой (-1.5) за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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