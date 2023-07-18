Прогноз на матч первого раунда отбора Лиги чемпионов БАТЭ — «Партизани»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов БАТЭ — «Партизани».

Ставка: победа БАТЭ за 2.39.

БАТЭ хорошо подготовился к квалификации ЛЧ, несмотря на дефицит времени. Номинальные хозяева провели цельный матч в Тиране, владели инициативой и добились положительного результата — ничья со счётом 1:1. Талантливый полузащитник Артём Концевой создал идеальный момент для взятия ворот, которые реализовал Дмитрий Антилевский. В чемпионате у БАТЭ пауза, что поможет футболистам обрести оптимальные физические кондиции.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Партизани» продемонстрировал, что это вполне заурядная команда, с которой вполне можно играть. Попытки действовать в давление провалились, а позиционное нападение не является сильной стороной клуба из Албании.

Встреча проходит на нейтральном поле, что создаёт некоторые проблемы БАТЭ. Например, футболисты лишены поддержки болельщиков. Тем не менее белорусский клуб намного сильней своего соперника. Рекомендуем изучить ставку победа БАТЭ за коэффициент 2.39.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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