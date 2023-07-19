Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Ференцварош» — «КИ Клаксвик».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Черчесов не слишком был обрадован результатом первой игры квалификации ЛЧ (0:0). Исландский клуб построил мощную защитную линию, которую подопечные российского специалиста преодолеть не сумели. Нулевая ничья полностью отражает содержание встречи. Соперники старались не допустить роковую ошибку и были крайне осторожны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«КИ Клаксвик» в национальном чемпионате выиграл все 16 матчей и пропустил в них всего восемь мячей в свои ворота. Но уровень конкуренции там слишком низок, чтобы делать глобальные выводы. По составу гости уступают сопернику и вряд ли будут отказываться от сугубо оборонительной стратегии на ответную игру.

«Ференцварош» только набирает форму, и футболисты далеки от оптимальных кондиций. Но их уровень мастерства намного выше, чем у соперника. В первой игре подопечным Черчесова не хватило игровой практики, а теперь они учтут ошибки. Но вряд ли игра окажется результативной — слишком велика цена победы. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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