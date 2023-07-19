Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Валмиера» — «Олимпия» с коэффициентом 2.27

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Валмиера» – «Олимпия».

Ставка: «Валмиера» не проиграет за 2.27.

«Валмиера» достаточно неплохо показала себя в первом матче в Любляне. Да, латвийская команда проиграла и вполне могла сейчас отставать на два мяча, но важно, что по игре она не провалилась. Хозяевам удавалось долго сдерживать нападение фаворита, а в концовке ещё и забить важнейший гол. Теперь необходимо забить ещё один и хотя бы не проиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Валмиеры» есть небольшое преимущество перед соперником, но дело отнюдь не только в статусе домашнего матча. Латвийский чемпионат в самом разгаре, шансы на очередной титул постепенно ускользают, однако бело-чёрные в неплохой форме. «Олимпия» же пока вынуждена набирать форму в контрольных встречах, гости делают упор на сыгранность и атакующий стиль, поэтому регулярно пропускают. В трёх последних встречах словенцы пропускали минимум гол. «Валмиера» способна забить вновь, а дальше уверенно защищаться.

Поддержка трибун поможет, на домашнем стадионе она не проигрывает на протяжении десяти матчей подряд во всех турнирах. За этот период никто не смог забить латвийцам больше одного мяча за игру. Поэтому основной ставкой рассмотрим – хозяева не проиграют с коэффициентом 2.27.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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