Прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси — «Астана»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси — «Астана».
Ставка: обе забьют за 1.93.
Болельщики «Астаны» с оптимизмом смотрят в будущее клуба. Жёлто-синие по итогам прошлого сезона сумели вернуться на первую строчку турнирной таблицы, и шансы защитить титул весьма велики. Осенью минувшего года во главе «столичных» стал бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян, который в качестве ассистента Станимира Стойлова четыре раза подряд выиграл чемпионство.
Во внутреннем первенстве подопечные Григория Бабаяна расположились на второй строчке с отставанием в одно очко от лидера — «Ордабасы», которому они недавно уступили в Кубке Казахстана.
Впрочем, у чемпиона Грузии дела идут не лучше. «Неустрашимые» занимает четвёртое место при восьмиочковом отставании от лидера. Команда демонстрирует содержательный футбол в атаке, но не отличается надёжностью обороны, пропуская в среднем по 1.5 мяча за игру. Это может сыграть злую шутку с грузинами.
Рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.93.
Экспресс с коэффициентом 6.18.
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