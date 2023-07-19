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Прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси — «Астана»

Прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси — «Астана»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси — «Астана».

Ставка: обе забьют за 1.93.

Болельщики «Астаны» с оптимизмом смотрят в будущее клуба. Жёлто-синие по итогам прошлого сезона сумели вернуться на первую строчку турнирной таблицы, и шансы защитить титул весьма велики. Осенью минувшего года во главе «столичных» стал бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян, который в качестве ассистента Станимира Стойлова четыре раза подряд выиграл чемпионство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во внутреннем первенстве подопечные Григория Бабаяна расположились на второй строчке с отставанием в одно очко от лидера — «Ордабасы», которому они недавно уступили в Кубке Казахстана.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
19 июля 2023, среда. 19:00 МСК
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Не начался
Астана
Астана, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впрочем, у чемпиона Грузии дела идут не лучше. «Неустрашимые» занимает четвёртое место при восьмиочковом отставании от лидера. Команда демонстрирует содержательный футбол в атаке, но не отличается надёжностью обороны, пропуская в среднем по 1.5 мяча за игру. Это может сыграть злую шутку с грузинами.

Рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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Тбилисцы окажутся сильнее:
«Динамо» Тб — «Астана». Казахстанцы останутся без ЛЧ
«Динамо» Тб — «Астана». Казахстанцы останутся без ЛЧ
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