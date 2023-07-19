Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Лудогорец» – «Балкани».
Ставка: победа «Балкани» или ничья за 3.64.
В последние годы «Лудогорец» стабильно добирался до групповых стадий еврокубков и даже выходил в весеннюю часть. Тем не менее особого прогресса у команды нет, она либо топчется на месте, либо сдаёт позиции. Качественных новичков в последние годы всё меньше, а бывшие лидеры постарели и уже перестают тянуть необходимый уровень. Спад болгарского чемпиона совпал со спадом национальной команды, которой гегемония «Лудогорца» не принесла ничего хорошего.
«Балкани» на еврокубковой арене новичок, особенно если сравнивать с опытным соперником. За плечами у косоваров только один хороший прошлый сезон, когда они добрались до группового этапа Лиги конференций, обыгрывали «Сивасспор» и создали немало проблем пражской «Славии». Судя по всему, «Балкани» вошли во вкус и не собираются останавливаться на достигнутом. Их первый матч с «Лудогорцем» — наилучшее тому подтверждение.
В первом матче «Балкани» ничуть не уступали именитому сопернику и уверенно обыграли его. Теперь косоварам достаточно не проиграть на выезде или проиграть с минимальным счётом, чтобы пройти дальше. С учётом того, что обороняться и ломать игру соперника гости умеют очень хорошо, для них это выполнимая задача. А мы можем рискнуть и поставить на непроигрыш «Балкани» за 3.64.
Экспресс с коэффициентом 6.18.
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