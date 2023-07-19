Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Лудогорец» – «Балкани».

Ставка: победа «Балкани» или ничья за 3.64.

В последние годы «Лудогорец» стабильно добирался до групповых стадий еврокубков и даже выходил в весеннюю часть. Тем не менее особого прогресса у команды нет, она либо топчется на месте, либо сдаёт позиции. Качественных новичков в последние годы всё меньше, а бывшие лидеры постарели и уже перестают тянуть необходимый уровень. Спад болгарского чемпиона совпал со спадом национальной команды, которой гегемония «Лудогорца» не принесла ничего хорошего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балкани» на еврокубковой арене новичок, особенно если сравнивать с опытным соперником. За плечами у косоваров только один хороший прошлый сезон, когда они добрались до группового этапа Лиги конференций, обыгрывали «Сивасспор» и создали немало проблем пражской «Славии». Судя по всему, «Балкани» вошли во вкус и не собираются останавливаться на достигнутом. Их первый матч с «Лудогорцем» — наилучшее тому подтверждение.

В первом матче «Балкани» ничуть не уступали именитому сопернику и уверенно обыграли его. Теперь косоварам достаточно не проиграть на выезде или проиграть с минимальным счётом, чтобы пройти дальше. С учётом того, что обороняться и ломать игру соперника гости умеют очень хорошо, для них это выполнимая задача. А мы можем рискнуть и поставить на непроигрыш «Балкани» за 3.64.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

«Барселона» объявила о переходе экс-игрока «Челси» Ориоля Ромеу.

Владелец «Интер Майами»: Жорди Альба заключит с нами контракт.

Игнашевич: «Балтике» нужно усиление на каждую позицию.