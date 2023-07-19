Прогноз на матч Лиги чемпионов «Свифт Эсперанж» — «Слован» с коэффициентом 4.15

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Свифт Эсперанж» — «Слован» Братислава.
Ставка: ничья за 4.15.
«Свифт Эсперанж» стал автором самой громкой сенсации первого раунда квалификации ЛЧ. Клуб из Люксембурга провёл отличный матч и едва не увёл из Братиславы победу. Но и ничья со счётом 1:1 — хороший результат. Футболисты владели инициативой и опасно атаковали, когда соперник остался в меньшинстве. Отметим надёжную оборону «Свифт Эсперанж» во главе с голкипером Жорданом Дюпиром.
«Слован» провалил первую игру. Команда действовала на низких скоростях и старалась пройти плотную оборону соперника за счёт индивидуальных действий. Это удалось только один раз, когда отличился Владимир Вайсс.
«Свифт Эсперанж» оказался весьма крепким клубом в тактическом плане. Футболисты довольно уверенно держат позиционную оборону и организованно выбегают в резкие контратаки. «Слован» будет более осторожен, чем в первом тайме, что логично приведёт к ничейному исходу в основное время игры. Рекомендуем изучить ставку ничья за коэффициент 4.15.
Экспресс с коэффициентом 6.18.
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