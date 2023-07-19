Ставка на матч отборочного раунда Лиги чемпионов «Ларн» — ХИК

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Ларн» – ХИК.

Ставка: ТМ 1.5 за 2.55.

«Ларн» впервые в своей истории выиграл чемпионат Северной Ирландии и квалифицировался в Лигу чемпионов. Ранее в прошлом и позапрошлом сезонах он пробовал силы в Лиге конференций. Сначала получилось дойти аж до третьего квалификационного раунда, а в прошлом году случилась неприятность и вылет от представителя Гибралтара. Сейчас всё идёт к тому, что в Лиге чемпионов «Ларн» закончит свои выступления после первого же соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Опытный ХИК в последние годы научился проходить квалификацию и добираться до группового этапа. Там уже у него мало что получается, но если сравнивать с представителями той же Северной Ирландии, то уровень финнов очень и очень высокий. Правда, в первом матче они этого особо не показали и после быстрого гола играли не слишком агрессивно, больше стараясь не пропустить, чем забить.

Примерно тем же ХИК будет заниматься и в гостях. Сушить матчи у него хорошо получается, в пяти из девяти последних игр с участием чемпиона Финляндии было забито не больше одного гола за игру. «Ларн» не сможет помешать планам фаворита, и нас ждёт скучная игра с минимумом голов. Можно поставить на тотал меньше 1.5 мяча за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

«Барселона» объявила о переходе экс-игрока «Челси» Ориоля Ромеу.

Владелец «Интер Майами»: Жорди Альба заключит с нами контракт.

Игнашевич: «Балтике» нужно усиление на каждую позицию.