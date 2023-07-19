Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч «Челси» — «Рексем».

Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 1.90.

Прошлый сезон получился для «Челси» одним из худших в текущем столетии. Кадровые решения нового владельца клуба Тодда Боули привели к катастрофическим последствиям. На фоне серьёзных инвестиций в усиление состава руководство клуба ожидало от Томаса Тухеля и Грэма Поттера мгновенных результатов. Правда, стоит отметить, что экс-тренеру «Брайтона» временно удалось стабилизировать ситуацию. Последние два месяца под началом Фрэнка Лэмпарда превратились в сущий провал — одна победа при двух ничьих и восьми поражениях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда жутко регрессировала в игровом плане. «Аристократы» безыдейно и беззубо действовали, а также не отличались надёжностью обороны, пропустив 21 мяч на этом отрезке.

Маурисио Почеттино предстоит слепить боеспособную команду после серьёзного оттока кадров. Предстоящий предсезонный турнир поможет аргентинскому специалисту выявить слабые места в игровой модели и окончательно определиться, с кем ему дальше по пути, а с кем нет. Учитывая разницу в классе, «Челси» не должен испытывать проблем. Рекомендуем ставку на победу «Челси» с форой (-2) за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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