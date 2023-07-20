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Павел Котов — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Бостаде

Павел Котов — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Бостаде
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Бостаде Павел КотовАндрей Рублёв.

Ставка: победа Рублёва с форой (-5.5) за 1.84.

«На грунтовом турнире в шведском городе Бостад во втором круге между собой встретятся наши соотечественники Павел Котов и Андрей Рублёв. Конечно же, седьмая ракетка мира и большой любитель земляных кортов Рублёв — явный и безоговорочный фаворит предстоящего поединка. На грунте он выиграл четыре из своих 13 титулов. И посеянный в Бостаде под вторым номером 25-летний россиянин первый раунд пропускал. В то же время его соперник, 24-летний Павел Котов, занимающий сейчас 113-е место в мировом рейтинге, на старте турнира выбил итальянца Марко Чеккинато. Причём очень уверенно – 6:1, 6:2. А в основную сетку он пробился через квалификацию. Всего же за последний год он выиграл пять из девяти матчей на грунте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В принципе, уже сейчас Павел может считать свои выступления на этом турнире успешными. И никакого груза ответственности перед встречей с куда более именитым соотечественником он точно не испытывает. Вот только это вряд ли ему очень уж поможет. Максимум, на что может рассчитывать Котов в этой встрече, — это взять суммарно пять-шесть геймов. А если ему удастся выиграть партию, то это уже будет сенсация. Но в это я не верю. Ставлю на победу Рублёва с форой (-5.5)», — сказала Петрова.

Бостад. 2-й круг
20 июля 2023, четверг. 16:30 МСК
Павел Котов
89
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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