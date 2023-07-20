Ставка на матч Лиги конференций «Динамо» Батуми — «Тирана»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Батуми — «Тирана».
Ставка: победа «Динамо» Батуми за 1.77.
«Динамо» Батуми в прошлом сезоне претендовало на чемпионство, но череда осечек на финишной прямой, в том числе поражение от тбилисского «Динамо» (0:1), стоила команде Георгия Гегучадзе золотых медалей.
В текущем сезоне «пираты» уверенно движутся к цели. По итогам 19 туров они возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. Результат достигнут во многом благодаря ударной игре Владимира Мамучашвили и Фламариона в атаке. Они забили ровно половину голов команды — восемь и 13 голов соответственно.
К предстоящей встрече грузинский клуб подходит в сравнительно лучшей игровой форме. К старту выступлений в Лиге конференций подопечные Георгия Гегучадзе подошли после двух матчей в Суперкубке Грузии и с суммарной девятиматчевой беспроигрышной серией.
Учитывая фактор родных стен и превосходство в классе, рекомендуем ставку на победу «Динамо» за 1.77.
Экспресс с коэффициентом 6.39.
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