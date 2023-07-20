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Ставка на матч Лиги конференций «Динамо» Батуми — «Тирана»

Ставка на матч Лиги конференций «Динамо» Батуми — «Тирана»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Батуми — «Тирана».

Ставка: победа «Динамо» Батуми за 1.77.

«Динамо» Батуми в прошлом сезоне претендовало на чемпионство, но череда осечек на финишной прямой, в том числе поражение от тбилисского «Динамо» (0:1), стоила команде Георгия Гегучадзе золотых медалей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В текущем сезоне «пираты» уверенно движутся к цели. По итогам 19 туров они возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. Результат достигнут во многом благодаря ударной игре Владимира Мамучашвили и Фламариона в атаке. Они забили ровно половину голов команды — восемь и 13 голов соответственно.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
20 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Динамо Бт
Батуми, Грузия
Не начался
Тирана
Тирана, Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К предстоящей встрече грузинский клуб подходит в сравнительно лучшей игровой форме. К старту выступлений в Лиге конференций подопечные Георгия Гегучадзе подошли после двух матчей в Суперкубке Грузии и с суммарной девятиматчевой беспроигрышной серией.

Учитывая фактор родных стен и превосходство в классе, рекомендуем ставку на победу «Динамо» за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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