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Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Эгнатия» – «Арарат-Армения»

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Эгнатия» – «Арарат-Армения»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги конференций «Эгнатия» – «Арарат-Армения».

Ставка: победа «Эгнатии» за 2.12.

«Арарат-Армения» допустил много ошибок в первом матче дома. И они отнюдь не связаны с игрой в обороне, хотя не обошлось и без этого. Гораздо важнее, что армянский клуб не смог реализовать всё то преимущество в атаке, которое у него было. Они едва забили один гол ещё в первом тайме усилиями защитника, а затем неоправданно решили сохранить задел вместо попыток увеличить преимущество.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В итоге «Эгнатия» за счёт характера и более серьёзной физической подготовки смогла вырвать ничью в самой концовке встречи. Теперь албанскому клубу предстоит сделать то, что он умеет лучше всего – надёжно играть на своей половине поля и аккуратно жалить на контратаках.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
20 июля 2023, четверг. 21:00 МСК
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Не начался
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арарат-Армения» уже продемонстрировал, что пробивать крепкую защиту умеет плохо и сам часто пропускает нападающих соперника за спины. В двух товарищеских матчах «Эгнатии» и с учётом первой игры квалификации ни разу болельщики не видели больше двух голов. Поэтому сейчас предлагаем рассмотреть ставки на хозяев. Победа «Эгнатии» идёт с коэффициентом 2.12.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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