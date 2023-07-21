«Динамо» — «Краснодар»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

Сегодня, 21 июля, матчем «Динамо» — «Краснодар» стартует новый сезон РПЛ. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Новый сезон стартует интригующим противостоянием! Марцел Личка дебютирует в «Динамо» матчем с «Краснодаром» Владимира Ивича. Чех здорово сработал в «Оренбурге», но не потеряется ли он в команде более высокого уровня? В первом же матче противостоять ему будет один из самых системных и интересных тренеров РПЛ. Кто окажется сильнее?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».