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«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар» в 1-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.75.

«Всех поздравляю с началом нового сезона. Российский чемпионат открывается матчем на «ВТБ Арене» — «Динамо» сыграет против «Краснодара». Хорошая, красивая вывеска. У динамовцев новый тренер — Марцел Личка, который ставил атакующий футбол и в Беларуси (там становился чемпионом), и в Оренбурге ярко его команда играла, и то же, наверное, хотят увидеть болельщики московского «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Динамо» хороший подбор игроков: вернулся Бальбуэна, это, безусловно, подспорье для линии обороны, нет, к сожалению, такого стопроцентно выраженного опорного полузащитника — Норманн пока ещё не в кондициях, как это было и в предыдущие месяцы. Ну посмотрим. Главное — правильно игроков расставить, правильно их использовать, и потенциал у «Динамо», конечно, нешуточный.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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«Краснодар» остался в том же самом составе, плюс-минус какие-то изменения произошли — ушёл Рамирес, пришел Эктов, но главные единицы в атаке на месте: Кордоба, Сперцян, Кади, Мозес, Олусегун, который рвался уйти, но никуда не ушёл.

В общем, нас ждёт хороший матч. Я думаю, что команды соскучились по официальным играм, соскучились по футболу. Я жду открытый, хороший футбол на «ВТБ Арене». Мой прогноз – «тотал 1-го тайма больше 1 гола» за 1.75. «Динамо» полетит вперёд при поддержке своих болельщиков, «Краснодар» может этим воспользоваться за счёт быстрых игроков группы атаки, поэтому жду голы и в первую очередь жду голы в первом тайме», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.38.

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