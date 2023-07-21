«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ

Известный комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.64.

«Московское «Динамо», провалив концовку позапрошлого сезона, осталось без Сандро Шварца. Немец вернулся на родину, где потопил берлинскую «Герту». Формально произошло это после его отставки, но фундамент заложил именно Сандро. Бело-голубые на смену взяли балканца Славишу Йокановича, который сначала работал неплохо. На зимнюю паузу «Динамо» ушло, замыкая четвёрку, на чемпионство уже не рассчитывало, но за медали побороться вполне могло. Весна для москвичей началась неплохо, впервые за много лет был обыгран «Зенит» в Петербурге, дело было в Кубке России. Но уже в следующее стадии динамовцы участие в турнире прекратили, вылетев от «Акрона». В тот же момент команда и в чемпионате угодила в пике, победы сменяли поражения, а в последних десяти турах «Динамо» и вовсе выиграло лишь трижды, в итоге позволив себя обогнать многострадальному «Локомотиву», и финишировало вслед за ним на девятой строчке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» Сергея Галицкого, по уже дурной традиции для команды, прилично лихорадит по ходу сезона. Если взять Кубок, то уверенно прошли группу, затем было поражение от ЦСКА и тернистый путь в Суперфинал по нижней части сетки. В решающем матче вновь неудача, на сей раз в серии пенальти армейцы кубок берут, оставляя «быков» без трофея. В чемпионате был сложный старт и всего один балл за два тура, а затем команда стала регулярно побеждать, но перед зимней паузой угодила в пике, выиграв лишь раз за семь туров. Сменила тренера — новым стал Владимир Ивич — и проблемно возобновила сезон. Ничья с «Торпедо», победа над блеклым «Динамо» и поражение в Черкизове при счёте 2:0 по ходу матча — вот итог стартовых весенних туров. Дальше Ивич подход нашёл, команда проиграла всего раз за 10 туров — вновь в Москве «Спартаку» (3:4), а в других матчах чередовала ничьи и победы. Завершили чемпионат на итоговом шестом месте.

Летом динамовцы нашли нового тренера, забрав его из Оренбурга. Марцел Личка стал главным открытием прошлого сезона, а его футболисты, особенно в домашних матчах, ни раз били грандов нашего футбола. Состав при этом остался, по сути, тот же. Теперь главный вопрос, сможет ли новый главный найти подход к именитым футболистам. «Краснодар» тренера сохранил, но при этом потерял Рамиреса, Чернова, Ионова и Литвинова. Есть приобретение в лице Эктова, который в «Оренбурге» смотрелся неплохо, но не более. Провалив сезон в год столетия, «Динамо» делает серьёзную ставку на Марцела Личку и в первом домашнем матче тренер должен «показать товар лицом». Могут быть непредвиденные проблемы, но проиграть он точно не может. «Динамо» с форой (0) и коэффициентом 1.64 — неплохой вариант», — сказал Зигаев.

Экспресс с коэффициентом 5.38.

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