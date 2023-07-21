«Динамо» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру 1-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Динамо» за 2.24.

«Динамо» примет дома «Краснодар» в 1-м туре нового розыгрыша РПЛ. Интересная игра, хотя, думаю, преимущество будет на стороне хозяев поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» в межсезонье возглавил Марцел Личка. Многие в клубе уже хвалили нового тренера. Так что посмотрим, как команда стартует в новом сезоне. Одно можно сказать точно – футболисты захотят показать себя перед новым тренерским штабом. В такой обстановке московский клуб обязан выдать сильную игру.

Предсезонка у бело-голубых была довольно неплохой – разгромные победы над ЦСКА и «Пари НН». Впрочем, я не думаю, что стоит придавать особое значение этим матчам. Сейчас начинаются серьёзные игры, борьба за высокие места в таблице. Тут мы и увидим реальное положение дел.

«Краснодар», конечно, боевитая команда. Так просто не даст себя обыграть. Хотя летом клуб ярких товарищеских игр не показал. В прошлом сезоне «быки» отметились тем, что дошли до финала Кубка России, проиграв там ЦСКА. В чемпионате же подопечные Ивича финишировали в середине, к слову, на несколько позиций опередив «Динамо», которое провалило концовку сезона.

В общем, я тут отдаю предпочтение «Динамо». Как я сказал, футболисты будут воодушевлены игрой под руководством нового тренера. Думаю, «Краснодару» сегодня не удастся выиграть. С небольшим отрывом в счёте, но выиграют всё же хозяева поля», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 5.38.

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