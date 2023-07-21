«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура РПЛ в Москве

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.93.

«Динамо» — «Краснодар» — матч открытия РПЛ. Ну, наверное, сказать, что мы с большим нетерпением ждём этого турнира, сейчас уже не получится, потому что всё-таки в отсутствие еврокубков он слегка свой смысл потерял, но в любом случае футбольная жизнь должна продолжаться, и команды готовятся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» с новым тренером, что довольно интересно. Любопытно, что получится у Марцела Лички в более амбициозном клубе, хотя в прошлом году он со своим «Оренбургом» сумел финишировать даже выше «Динамо» в турнирной таблице. Личка любит играть в открытый футбол, практически никогда не занимается «парковкой автобусов», поэтому вот в этом матче, собственно, и нужно ждать, на мой взгляд, яркой игры.

Для «Краснодара» оборонительный стиль тоже не является предпочтительным. Команда любит играть вперёд, так что я ожидаю от этого матча прежде всего забитых мячей.

Мне кажется, «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 1.93 — ставка, которая максимально подходит к противостоянию «Динамо» и «Краснодара», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 5.38.

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