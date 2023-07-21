«Динамо» — «Краснодар»: ставка Дарьи Мироновой на игру 1-го тура РПЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.59.

«Динамовцы этим летом поменяли главного тренера; вместо пассивного и порой даже нудного футбола при Йокановиче пришёл Личка, который ставит более атакующий и интересный футбол.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Новый сезон — это новые ожидания от молодых талантов «Динамо». Захаряну и Тюкавину пора брать больше инициативы на себя и гнать вперёд всю команду, если у них ещё сохранились мысли и мечты об игре в Европе. После годичной аренды вернулся Бальбуэна в роли мощного усиления.

Александр Овечкин часто присутствовал на летних тренировках, наверняка будет и на самом матче открытия поддерживать сине-белых.

«Краснодар» этим летом покинули опытные и важные игроки: Рамирес, Бородин, Ионов, Чернов и Литвинов. Это существенные потери в сложившееся время, когда не так уж и просто найти игроков, готовых приехать и играть в РПЛ. Слухи есть, и возможные кандидаты на вход в клуб тоже есть, но по факту пока мы видим лишь возврат из аренды Шапи Сулейманова, который вряд ли является большим усилением для клуба. Пополнил команду Александр Эктов из Оренбурга. На данном этапе этот трансфер не говорит ни о чём.

Нет явного фаворита. Предсказать в каких кондициях к стартовому матчу подойдут команды, сложно. Поверю в то, что забить смогут обе команды», — сказала Миронова.

Экспресс с коэффициентом 5.38.

Руслан Пименов: Дуарте — не уровень «Спартака», это провал.

Санкции США могут помешать «Динамо» закрыть трансфер Луиса Чавеса.

Дмитрий Черышев назвал жёстким увольнение Черчесова.