«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на стартовый матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Быстро пролетело межсезонье, как мне показалось. Начинается уже новый чемпионат. И первая встреча вызывает у меня большой интерес. «Динамо» и «Краснодар» — команды, которые не скрывают своих амбиций, обладают неплохими составами. В «Динамо» пришёл Марцел Личка, по его работе с «Оренбургом» мы понимаем, что и здесь он будет ставить атакующий футбол. Я думаю, игроков в группе атаки у него хватает, есть Захарян, Смолов, Тюкавин, на флангах неплохие ребята. Пока не хватает опорного, который вроде должен подъехать, поэтому могут быть провалы в середине поля и в обороне, где Бальбуэна ещё форму не набрал. «Динамо», скорее всего, будет прибавлять по ходу сезона, особенно в плане организации, стиля. Но уже сейчас в атаке за счёт качества исполнителей, хорошего морального состояния динамовцы могут себя показать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Краснодара» также прекрасная атака, но защита проблемная, учитывая непонятную ситуацию с Алонсо и наличие Кайо в составе. Думаю, они будут играть вторым номером, но при перехвате мяча за счёт Сперцяна будут переходить в контратаки. «Динамо» в нынешнем составе будет сложно их тормозить.

У обеих команд группа атаки сильнее, чем оборона. Мотивация на старте сезона максимальная. Команды должны порадовать голами – минимум 3 мы увидим. Ставлю на тотал больше 2.5», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.38.

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