«Динамо» — «Краснодар»: ставка Виктора Гусева на матч 1-го тура РПЛ 21 июля

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Динамо» за 2.22.

«Это первый матч нового чемпионата России. Обе команды завершили прошлый сезон даже не в пятёрке лидеров. Это плохо для данных команд. «Краснодар» — молодой клуб, поэтому история встреч у соперников небольшая. При семи ничьих у краснодарцев семь побед, а у «Динамо» – восемь. «Динамо» неудачно завершило предыдущий сезон, трижды подряд проиграв дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В московском клубе много молодых футболистов. Они ориентированы на атаку. Тем более команды возглавил хорошо показавший себя в прошлом сезоне в «Оренбурге» Личка. Краснодар в финале Кубка России по пенальти уступил ЦСКА, хоть и был близок к трофею. В предсезонных матчах обе команды много забивали. Москвичи забили 14 голов в пяти матчах. «Краснодар» забил пару мячей «Сочи».

Не всё ясно, кто будет в воротах у обеих команд. Дублёры основных вратарей выходят на первый план. Физика чуть лучше у «Динамо». Мне кажется, Личка уже успел подготовить команду. Бело-голубые — это атакующая команда, которая и пропускает, и забивает. Мне кажется, что сыграет фактор своего поля и кондиции хозяев», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 5.38.

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