«Динамо» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ в Москве 21 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.70.

«Динамо» будет играть дома. Придут болельщики. Так что, думаю, от хозяев поля мы точно увидим яркую игру. Тем более предсезонку бело-голубые провели неплохую, только побеждали. В том числе с крупным счётом коллектив обыграл ЦСКА (5:0 и 6:3), а также «Пари НН» (4:3).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Также матч примечателен для «Динамо» тем, что это будет первая официальная игра клуба под руководством нового тренера Марцела Лички. В прошлом сезоне специалист неплохо себя проявил в «Оренбурге», чем и заслужил место в московском клубе. Многие игроки положительно отзывались о тренере. Будет интересно увидеть, как «Динамо» стартует в новом сезоне.

Но в 1-м туре бело-голубым точно будет сложно. «Краснодар» всегда был боевой командой. Так что и сейчас «быки» точно так просто три очка не отдадут противнику. Хотя летом подопечные Владимира Ивича провели не так много товарищеских игр, в которых, впрочем, тоже не проигрывали. Больших трансферов «Краснодар», как и «Динамо», не совершал в это трансферное окно.

В общем, думаю, нас тут ждёт яркая и боевая игра. Но очевидного фаворита не вижу. Считаю, что этот сезон РПЛ стартует с ничьей», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 5.38.

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